تطبيق Dubai 24/7 يستقبل البلاغات وطلبات الخدمة على مدار الساعة

المصدر: دبي -البيان

بلغ إجمالي عدد البلاغات وطلبات الخدمة من خلال تطبيق (Dubai 24/7) 32,786 بلاغ وطلب، والذي يُعد من أبرز التطبيقات الذكية التي أطلقتها بلدية دبي بهدف استدامة تقديم خدماتها لمتعامليها بكل سهولة، ورصد بلاغاتهم على مدار الساعة، حيث يتيح التطبيق للمتعامل إمكانية تسجيل البلاغات وطلب الخدمات دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال وبميزات مختلفة وسهلة.



هذا وقد تم استلام عدد 2975 بلاغ خلال شهر مارس 2020 من خلال تطبيق Dubai 24/7، وتم انجاز هذه البلاغات خلال الوقت المحدد بنسبة بلغت 93%، حيث يحتوي التطبيق على العديد من الميزات المتنوعة، مثل قدرة المتعامل على تسجيل البلاغات بطرق مختلفة "الصوت، الصورة، الفيديو، الكتابة" بسهولة وسرعة خلال 10 ثوانٍ، ويقوم التطبيق بتتبع مسار البلاغ ومركبات المنفذين للبلاغ من خلال ميزة التحديد التلقائي لأقرب رقم "مكاني" مما يسهم في تعزيز سرعة انجاز البلاغات، كما يعرض الخدمات المرتبطة بالصوت أو الصورة، بالإضافة إلى ميزة قياس نسبة الضجيج، وإتاحة الفرصة للمتعامل لتقييم "الخدمة/البلاغ" بعد إنجازها، إلى جانب إمكانية التحري عن الإشاعات المتعلقة بمهام عمل البلدية من خلال إرسالها عبر التطبيق لفريق "الخبر اليقين" المسؤول عن تصحيح المعلومات المغلوطة، فضلاً عن توفر نظام "فارس" للمحادثة التلقائية، والذي يتيح إمكانية الحصول على الإجابات اللازمة لمختلف الاستفسارات الواردة من المتعاملين، دون الحاجة للتواصل مع موظفي مركز الاتصال.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد البلاغات الواردة عبر التطبيق يفوق 2500 بلاغ شهرياً، وأكثر 3 طلبات خدمة يتم تقديمها عبر التطبيق: خدمة نقل المخلفات الحجمية "بنسبة 92% من إجمالي الطلبات" وخدمة طلب مكافحة آفات الصحة العامة وخدمة رش الآفات الزراعية.