بلدية دبا الفجيرة تصادر 700 كمامة مغشوشة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا " انه تم مصادرة 700 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، لعدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، من خلال الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق في مدينة دبا والمناطق التابعة لها .



وأشار اليماحي أن البلدية تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة استغلال البعض للظروف الراهنة، مستغلين الإقبال المتزايد على شراء الكمامات من قبل المستهلكين ، وشدد على أن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لاتلتزم بالقوانين والإشتراطات الصحية وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.



وناشدت البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها في مختلف منافذ البيع من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.