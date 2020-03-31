صندوق أبوظبي للتقاعد يؤجل سداد الاشتراكات الشهرية للقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أتاح صندوق أبوظبي للتقاعد لجهات العمل في القطاع الخاص إمكانية تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتمديد)، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ٫ مؤكدا أن ذلك يأتي تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة.

وبموجب هذا القرار أصبح بإمكان 1154 جهة عمل في القطاع الخاص، توظف 8765 مواطناً، التقدم بطلب اعتباراً من اليوم للاستفادة من التسهيلات التي تطبق على اشتراكات شهر مارس الحالي.

وسيقوم الصندوق بوضع آلية لسداد الاشتراكات التي سيتم تأجيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك دون تحميل جهات العمل أي مبالغ إضافية عن فترات التأجيل.