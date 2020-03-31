بقرار أصدره حمدان بن محمد.. دبي تؤسس مركزاً لمكافحة الأمراض والأوبئة

المصدر: دبي ـ البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بإنشاء مركز متخصص للأمراض والأوبئة تحت مسمى «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» برئاسة الدكتور عامر أحمد الشريف وعضوية المديرين التنفيذيين لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة الطبية.

وحدد القرار مهام المركز وفي مقدمتها إعداد الخطط الاستراتيجية لمكافحة الأوبئة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وتوحيد آلية اتخاذ القرارات في الشؤون الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة بما في ذلك فيروس كورونا.

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