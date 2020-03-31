خليفة يعزز الأمن الغذائي واستدامة مخزونه الاستراتيجي

المصدر: أبوظبي ــ وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.

وحدد القانون اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون.

كما حدد القانون إنشاء الوزارة سجلاً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، كما تم تحديد التزامات المزود والتاجر، بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة المخزون.

كما تضم الالتزامات توزيع المخزون في حال حدوث طوارئ وفقاً لخطط التوزيع.

ونص القانون على العقوبات على مخالفي أحكام ومواد القانون.

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