800 متطوع بمبادرة «مدينتك تناديك» يبدأون التدريب الميداني

المصدر: دبي - البيان

وصل عدد المتطوعين في مبادرة «مدينتك تناديك» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إلى 800 متطوع، حيث باشرت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مهام التدريب الميداني لهم صباح أمس ضمن حملتها التي أطلقتها بعنوان «لا تشيل هم».

وجرى توزيع المتطوعين كل حسب اختصاصه وقدراته، حيث بدأ خمسة وخمسون متطوعاً من جنسيات مختلفة أعمالهم في مستودعات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لتأمين ما يلزم للمسعفين من مواد وأدوات مختلفة، كما تم توزيع عدد من المتطوعين على نقاط تابعة لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف كمركز الاتحاد، ومركز الممزر باعتبارها مراكز للتعقيم، في حين تم جدولة مهام المتطوعين وأعمالهم في مناوبات صباحية ومسائية وليلية، لاستمرار العمل على مدار الساعة، فيما أسندت لبعض المتطوعين مهام متابعة مقرات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى قسم خاص بالتحفيز.

وذكر خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن عدد المتطوعين فاق الـ800 متطوع منذ إطلاق المبادرة، مشيراً إلى الروح الإيجابية التي يتمتع بها المتطوعون واستعدادهم للقيام بكل ما يسند إليهم من مهام لخدمة الوطن.

من جانبه، أشاد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، بالروح الوطنية، والإحساس العالي بالمسؤولية، اللذين يتمتع بهما المتطوعون، على اختلاف جنسياتهم، سواء من المواطنين أو أبناء الجاليات العربية المقيمة في البلاد، مؤكداً أن التفاعل الكبير مع مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يعكس مدى الوعي الوطني لدى الشعب الإماراتي وحرصه على التقيد بالعادات والتقاليد العربية، والقيم الإنسانية.