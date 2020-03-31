محمد بن زايد: نهج الإمارات التعاون والوقوف مع المجتمعات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن نهج دولة الإمارات العربية المتحدة التعاون مع الجميع والوقوف مع المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، حيث بحث سموه والرئيس الموريتاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تنسيق

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من ماهيندا راجابكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة، أهمية تنسيق المواقف والتضامن بين الدول المختلفة في العالم في التعامل مع الخطر الذي يمثله فيروس «كورونا المستجد»، مشيراً إلى وقوف دولة الإمارات إلى جانب جمهورية سريلانكا الصديقة في جهودها في التصدي لهذا الفيروس، والتعاون معها ودعمها في ظل الظروف الصعبة التي يسببها انتشار الفيروس في العالم كله.

كما تناول الاتصال مستجدات أزمة فيروس «كورونا» في المنطقة والعالم، وجهود الإمارات وموريتانيا في التصدي لها، واحتواء آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات.

وتمنى سموه أن يحفظ الله الشعب الموريتاني الشقيق وكل الشعوب العربية وشعوب العالم من كل شر.

من جانبه، شكر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات الدائم لبلاده ومساندتها لها.. متمنياً لسموه ولدولة الإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.

كما بحث سموه وماهيندا راجابكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان آخر تطورات أزمة «فيروس كورونا المستجد» على الساحة الدولية وتداعياته على مختلف المستويات، فضلاً عن آليات وإجراءات مواجهته في البلدين، وتمنى سموه لشعب سريلانكا وكل شعوب العالم الصحة والسلامة.

من جانبه، عبّر ماهيندا راجابكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا، عن تقديره للدعم الإماراتي لبلاده، خاصة خلال الظروف الحالية، متمنياً للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.