مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»

المصدر: أبوظبي ـ وام

اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» على مختلف القطاعات في الدولة، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين والزائرين، وحفاظاً على الصحة وسلامتهم، وبما يدعم سير العمل الحكومي واستمراريته في مختلف الجهات والقطاعات.

وتفصيلاً، وافق مجلس الوزراء على تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة للتمديد في هذا القرار، وذلك لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وبدون احتساب أية رسوم إضافية عند التجديد، وذلك تسهيلاً على المقيمين داخل الدولة، وإعفائهم من أي مخالفات مالية تترتب عليهم في ظل الأوضاع الحالية.

خدمات

كما وافق المجلس في هذا الصدد على إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك لمدة 3 أشهر، تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2020، وتكون قابلة للتمديد.

تقنيات

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على قرار بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين لإتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية، وحفاظاً على سلامة المراجعين للجهات القضائية.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة في هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تبدأ من الغد حيث يسري هذا القرار على التجديد لكافة الخدمات الحكومية الاتحادية، شاملاً الوثائق والتصاريح والرخص والسجلات التجارية وما في حكمها.