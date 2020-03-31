مليون استفسار أجاب عنها «رماس كهرباء دبي» في 2019 1.2

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أن «رماس» موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أجاب عن أكثر من 1.2 مليون استفسار خلال عام 2019، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها وخدماتها.

ويتوافر «رماس» على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae)، وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم»، والروبوتات، فضلاً عن حساب الهيئة الموثق على تطبيق «واتساب» على الرقم (046019999).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: نحرص على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات ذكية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X» التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، ومبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأكد معالي الطاير أن جميع خدمات الهيئة تتوافر عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني . وأشار المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، إلى أن «رمّاس» أجاب عن أكثر من 3.1 ملايين استفسار من خلال القنوات المختلفة منذ إطلاقه عام 2017، منوهاً إلى أن «رماس» بإمكانه مساعدة المتعاملين على إجراء العديد من المعاملات مثل دفع الفواتير .