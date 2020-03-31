ضيوف «المدينة الإنسانية»: لن ننسى مبادرة الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

عبر عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوباي الصينية ويتم استضافتهم حالياً في «مدينة الإمارات الإنسانية» في أبوظبي والبالغ عددهم 215 شخصاً عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الاهتمام والحرص الكبير من سموه على تقديم سبل الرعاية والدعم النفسي والمعنوي لهم ولأطفالهم، وأجمعوا على أن الإمارات وطن وعنوان الإنسانية لدورها المسؤول في مساعدة ودعم الشعوب والمجتمعات حول العالم.

وقالوا عقب الإعلان عن النتائج النهائية للفحوصات المخبرية التي أكدت سلامتهم جميعاً من فيروس كورونا المستجد: إن مبادرة الإمارات الإنسانية بإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن والشباب وإجلائهم من مقاطعة هوباي إلى مدينتها الإنسانية في أبوظبي لن ينسوها مدى الدهر.