مجلس قيادات الشرطة يناقش آلية تطبيق العمل عن بعد للعاملين بـ«الداخلية»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي جرى أمس عن بعد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستعرض المجلس الإجراءات والسياسات التشغيلية للقطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، في ظل الظروف الحالية، ووضع آلية لتطبيق نظام العمل عن بعد وتوزيع العاملين بالوزارة حسب متطلبات العمل، بحيث يكون هناك نسبة معينة تعمل بشكل كلي عن بعد وتشمل الفئات التي تم تحديدها من الموظفين من الفئة العمرية فوق 60 عاماً، وأصحاب الهمم، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة، أما الفئات الأخرى من العاملين فتشمل الذين يعملون في المجال المكتبي، ويكون عملهم بالتناوب بنسب معينة، ومراعاة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية، لحمايتهم ضد الأمراض والفيروسات، وذلك من خلال عمليات تعقيم المباني والمكاتب المختلفة التي يتواجدون فيها خلال فترة عملهم وأثناء عمليات التناوب، حرصا على سلامتهم.

تمارين

كما ناقش المجلس توحيد التمارين المشتركة التي تجري بين قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والجهات الأمنية الأخرى بالدولة، إلى جانب آليات تطبيق الحجر الصحي والسيطرة على منطقة محددة، والإجراءات الكفيلة بسلامة المواطنين والمقيمين في الإمارات، وضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والسياسات العامة لوزارة الداخلية التي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء في قطاعات الوزارة كافة.

حضر الاجتماع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، والعميد حمد عجلان العميمي، المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد سعيد عبد الله بن توير السويدي، المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد علي الطنيجي مدير عام العمليات المركزية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.