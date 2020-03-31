شرطة أبوظبي تتضامن مع نظيرتها في نيويورك

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شرطة أبوظبي تضامنها مع شرطة نيويورك إزاء إصابة عدد من منتسبيها بفيروس كورونا، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أواصر الشراكة الرائدة بينهما، كما أعربت عن تمنياتها بنجاح كافة الجهود الاحترازية للتغلب على الأزمة العالمية الراهنة.

إلى ذلك، أطلقت شرطة أبوظبي المجلس الافتراضي الأول، ودعا المتحدثون في المجلس إلى تحري الدقة وعدم تداول أية معلومات غير موثوقة.

وأوضح المجلس أن انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يترتب على تداولها نوع من الفوضى وخصوصاً في أوقات الأزمات وغالباً ما تكون أخباراً تضليلية وكاذبة وتؤدي إلى إلحاق الضرر.

وأكد المجلس أن ارتكاب هذا الفعل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.