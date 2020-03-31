شرطة الفجيرة تناقش التدابير الاحترازية «عن بعد»

المصدر: (الفجيرة - وام)

ترأس اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة اجتماع اللجنة العليا الدائمة للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، الذي عقد، أمس، باستخدام تقنية الاتصال المرئي «عن بعد».

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل الإجراءات بتعزيز الاستجابة والجاهزية واستمرارية الأعمال الحيوية وأهمية اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من فيروس «كورونا» «كوفيد-19».

نتائج

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم النتائج والإجراءات المتخذة بشأن التدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتنفيذ إجراءات برنامج «التعقيم الوطني».

حرص

وثمن اللواء الكعبي جهود القيادة وخطواتها الرامية إلى مواجهة انتشار الفيروس، وحرصها على سلامة أبناء الإمارات من مواطنين ومقيمين، الذين تضعهم على رأس سلم أولوياتها، مؤكداً ضرورة التحلي بالتفاؤل أثناء الظروف الراهنة.