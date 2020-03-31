«تنظيم الصناعة الأمنية» تصدر دليلاً إرشادياً لحراس الأمن

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أصدرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية دليلاً إرشادياً وقائياً لحراس الأمن في دبي، وذلك حرصاً على حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، ويأتي ذلك من منطلق حرص المؤسسة على التدابير الاحترازية الرامية التي تتخذها للحد من انتشار الفيروس. كما شمل الدليل إجراءات إرشادية تضمنت كيفية وقاية الحارس الأمني نفسه أثناء أداء مهامه وإجراءات شركات الأمن الداخلية في مقر سكن الحراس وكيفية تصرف الحارس في حال شعوره بأعراض الانفلونزا.

كما جاء في الدليل أنه على الحراس الحفاظ على مسافة كافية لا تقل عن متر من الأفراد والحرص على تعقيم يديهم بمطهر كحولي وغسلها باستمرار وعدم لمس الأنف والفم والعين وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر لديه علامات الأمراض التنفسية. بالإضافة إلى أن شركات الأمن الداخلية في مقر سكن الحراس يجب أن تقاس حرارة كل رواد سكن الحراس وتوزيع المطهرات في كل عنبر ودورات المياه وتوعية الحراس باستخدامها وإلزام حراس الأمن غير العاملين بالتواجد داخل السكن ومنع دخول غير المرخص لهم وإيقاف جميع الأنشطة الترفيهية والرياضية وأيضاً على شركات الأمن الداخلية القيام بجولات داخل غرف السكن للتأكد من حالة الحراس.