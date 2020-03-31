تمديد التسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء حتى 1 مايو المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن تمديد مهلة تلقي طلبات الترشح للالتحاق بالدفعة الثانية في برنامج الإمارات لرواد الفضاء حتى 1 مايو 2020. وتستهدف الدفعة الثانية اختيار رائدي فضاء إماراتيين للانضمام إلى فريق وطني من رواد الفضاء الإماراتيين المؤهلين من أجل تعزيز طموح المهمة الإماراتية التي تستهدف استكشاف الفضاء.

وقد لاقت الدفعة الثانية صدى واسعا بين راغبي الالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث استقبل المركز عددا كبيرا من المُتقدمين منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل وحتى الآن، ويتوقع المركز ازدياد عدد المُتقدمين الإماراتيين من كافة التخصصات بعد الإعلان عن تمديد فترة التسجيل.

ويشترط برنامج الإمارات لرواد الفضاء في المتقدم للانضمام له أن يكون إماراتياً تجاوز 18 عاماً وحاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل، وعليه، سوف يتم قبول طلبات التسجيل من كافة التخصصات لتتضمن المهندسين، والطيارين، وأفراد القوات المسلحة، والمدرسين، والمنخرطين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وغيرها من الوظائف الأخرى.

وبعد مراجعة كافة الطلبات المقدمة، ستقوم لجنة مكونة من نخبة من المتخصصين في مركز محمد بن راشد للفضاء بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي للاضطلاع بعملية تقييم طلبات المُتقدمين. وبعد إغلاق التسجيل، تبدأ المرحلة الثانية، وفيها تتم عملية فرز المُتقدمين عبر إخضاعهم إلى عدد من الاختبارات تتقلص بنهاية هذه المرحلة، وفيها يتم تقييم المُتقدم بناء على المقابلات الشخصية، والتقييمات الأولية للمُرشح، وكذلك نتائج الفحوصات الطبية، ومن ثم اختيار المرشحين الأنسب بينهم، وأخيرا تأتي المرحلة الأخيرة لاختيار اثنين من المُتقدمين ليصبحا رائدي الفضاء القادمين للانضمام إلى فريق رواد الفضاء.

رؤية

وفي معرض تعليقه، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «لا شك أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يُعد امتدادا لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات إلى بناء اقتصاد دولة قائم على المعرفة، حيث بات قطاع الفضاء جزءا حيويا ومُساهما فعالا في تحقيق مساعي الدولة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، وما زالت إمكانياتنا في قطاع الفضاء تنمو وتتطور بوتيرة سريعة، إضافة إلى ما سيُضيفه رواد الفضاء الإماراتيون من زخم كبير في تعزيز طموح مهمة الإمارات في استكشاف الفضاء».

طموح

وقال المهندس سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء «يُجسد برنامج الإمارات لرواد الفضاء طموحنا في تقديم مساهمات فعالة لدعم الجهود العالمية الخاصة بأبحاث الفضاء وتطوير البحث العلمي فيها. ويُشكل دور رواد الفضاء أحد التروس الأساسية في عمليات إثراء المعرفة البشرية وتحقيق التقدم التكنولوجي، علاوة على التأكيد على مبدأ العزيمة لهذا المضمار العلمي المهم. ويظهر ذلك جلياً من خلال جهودهم المُثابرة في هذا القطاع. وتبرز أهمية هذه الوظيفة كعنصر أساسي لتحقيق استدامة هذا البرنامج الذي لا يتحقق بدونه، غير أن رواد الفضاء هم بمثابة جسر لنقل المعارف إلينا وتحقيق الأهداف المنشودة لكل مهمة».

وتابع المري «نقوم اليوم بتمديد مهلة تلقّي طلبات الترشح في الدفعة الثانية نظراً للإقبال الكبير من المواطنين الذي يحملون علم الإمارات من كافة التخصصات على الالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء».

ويمكن للراغبين للالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، التسجيل عبر الرابط التالي: www.mbrsc.ae/astronauts