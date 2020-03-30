أبوظبي الأولى عربياً في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش

المصدر: أبوظبي ــ منى خليفة

احتلت أبوظبي المركز الأول عربياً في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش، تلتها مدينة دبي كثاني أفضل مدينة للعيش في الشرق الأوسط، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات في "إيكونوميست إنتليجينس"، التابع لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

ووفق نتائج التصنيف، تصدرت أبوظبي كل التصنيفات الإقليمية المتعلقة بجودة الحياة، وارتفع ترتيب الإمارة من المرتبة الثانية عام 2019 إلى المرتبة الأولى خلال العام الجاري، بينما قفزت 3 مراتب على المستوى العالمي لتحتل المرتبة 70 عالمياً مقارنة بالمرتبة 73 العام الماضي على هذا المؤشر الذي يقيس أفضل 140 مدينة حول العالم ملاءمة للعيش وفقاً لـ30 عاملًا.

ويقيس المؤشر أفضل مدن العالم للعيش فيها على أساس استطلاع بين السكان، وذلك من خلال تقييم مستوى الرفاهية وراحة العيش في كل مدينة وفقاً لمجموعة من المعايير والمحددات، والمتمثلة في الاستقرار، وجودة الرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، وجودة التعليم، وكذلك جودة البنية التحتية؛ حيث تحصل كل مدينة على درجة في كل معيار من هذه المعايير، حسب تصنيف "إيكونوميست إنتليجينس".