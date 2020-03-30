"طازج" تطبيق ذكي لتوصيل طلبيات أسماك رأس الخيمة للمنازل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

وقعت جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، وتطبيق "طازج" الإلكتروني، اتفاقية تعاون لبيع الأسماك المعروضة بأسواق الإمارة يومياً، عبر التطبيق الذكي، وتوصيلها إلى منازل الزبائن في مختلف مناطق دولة الإمارات، وفق الأسعار اليومية التي يتم تحديدها لكل صنف من الأسماك.

وأكد خليفة المهيري رئيس الجمعية، إن الهدف من الاتفاقية هو الحد من تجمعات الزبائن داخل أسواق السمك في رأس الخيمة، والحفاظ على سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وتوفير الأسماك المحلية دون الحاجة لوصول المستهلكين إلى الأسواق، بالإضافة لفتح أسواق جديدة داخل الدولة ومنع احتكار واستغلال التجار للصيادين، لافتاً إلى أن الأسعار تختلف يومياً بحسب العرض والطلب ونوع كل صنف من الأسماك، حيث يتم تحديد قائمة صباح كل يوم بالأنواع المتوافرة وأسعارها بالكيلوغرام.

وأشار إلى أن الجمعية بالتعاون مع مفتشي إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، ستتولى عملية الكشف على جودة الأسماك التي يتم توريدها لأسواق الإمارة وصلاحيتها للاستهلاك، مع الالتزام بشروط تغليف الطلبية التي حددها التطبيق، من خلال وضعها داخل صندوق مع الثلج لضمان حفظ الأسماك بشكل صحيح، قبل توصيلها للمستهلك داخل منزله.

وأوضح موسى عبدالواحد الشحي، مدير تطبيق "طازج"، أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع جهود دولة الإمارات في تقليل تردد المستهلكين على الأسواق وخاصة أسواق الأسماك بالدولة، بالإضافة للزبائن الغير قادرين على الذهاب إلى سوق السمك، حيث يمكنهم شراء أي نوع من الأسماك التي يرغبون في الحصول عليها من خلال هذا التطبيق.

وأشار إلى أن الاتفاقية تخضع لجميع الإجراءات والاشتراطات الصحية للأصناف المطلوبة من الزبائن يومياً، من خلال عملية الربط بين المستهلك والتاجر، بالإضافة لخدمة تنظيف الأسماك، لافتاً إلى أن عدد مستخدمي التطبيق يبلغ 4000 مستخدم، كما يبلغ عدد المستهلكين الدائمين 2500 عميل، مشيراً إلى أن التطبيق تم إطلاقه رسمياً خلال العام الماضي.