الداخلية لـ «البيان»: تصاريح «تجول» لا تلغي التصاريح الصادرة في كل إمارة بل تتكامل معها

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أوضحت وزارة الداخلية أن تصاريح الحركة الاتحادية «تجول» الجديدة لا تلغي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية في كل إمارة، مشيرة وإنما تتكامل معها وتعطي تصريحاً بالحركة حتى بالتنقل بين الامارات كافة إذا ما اقتضت ظروف العمل ذلك.

وأفادت «البيان» أن بعض حاملي التصاريح المحلية قد يكتفي بها ولا يحتاج غيرها.

وأضافت أنه وردها العديد من الاستفسارات من مواطنين ومقيمين تتطلب ظروف عملهم التنقل بين الامارات خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، مشيرة الى أن التصاريح الاتحادية عالجت هذه الثغرة ويحق لحاملها التجول في مختلف المناطق.

وتأتي الخطوة دعماً لجهود تنفيذ برنامج التعقيم الوطني بسلاسة وأمان وبصورة تعزز إجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية وفرت عبر موقعها الإلكتروني (moi.gov.ae) وتطبيقها الذكي (moiuae ) خدمة تصاريح الحركة الاتحادية "تجول" والتي تمكن حامليها من الحركة أثناء فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني واداء واجباتهم بدون التعرض للمخالفة.

ويشمل التصريح لدى صدوره الحركة عبر كافة إمارات الدولة وداخل الإمارة الواحدة.

ويمكن للذين تنطبق عليهم شروط إعطاء التصريح من التقدم بسهولة وبخطوات مبسطة عبر الموقع والبدء بتعبئة طلب الخدمة، ليتم منح التصريح الكترونياً وتقديمه للجهات الحكومية التي تعمل على تأمين الحركة المرورية في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة دعماً لجهود تنفيذ برنامج التعقيم الوطني بسلاسة وأمان وبصورة تعزز إجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.

وتجدد وزارة الداخلية الدعوة للجمهور الكريم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والتقيد بالتعليمات واشتراطات السلامة والوقاية العامة وعدم الخروج الا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامة الجميع.