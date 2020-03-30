"كفو" تزوّد مركبات "إسعاف دبي" بالوقود مجاناً لمدة أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار المبادرات المجتمعية لدعم جهود مختلف الأجهزة المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد وبالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أطلقت شركة "كفو"، المتخصصة في توصيل الوقود بحسب الطلب، مبادرة لتزويد جميع مركبات الإسعاف التابعة للمؤسسة بالوقود لمدة أسبوعين مجاناً، وذلك مساهمة منها في دعم الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فرص انتشار الفيروس وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وجميع أفراده.

وفي إطار المبادرة، ستقوم "كفو" بتوصيل الوقود بحسب الطلب لأسطول سيارات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذي يعمل في أكثر من 100 موقع في مختلف أنحاء دبي من دون الحاجة إلى الاختلاط أو التواصل المباشر من قبل متخصصي الرعاية الصحية الموجودين في الصفوف الأولى، وهو ما يوفر عليهم الوقت والجهد للتوجه إلى محطات الوقود، حيث تُقدم شركة "كفو" خدمة فريدة من نوعها في العالم العربي لتزويد السيارات بالوقود المتنقل حسب الطلب في كل مكان عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

وقال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"كفو"، إن المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على المشاركة في دعم جهود مؤسسات الدولة بهدف تقليص فرص انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي يقوم فيه رجال الإسعاف بدور وطني وإنساني كبير في نقل المرضى والأطقم الطبية، وتوصيل الخدمات والرعاية الصحية لكافة افراد المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الإمارات والعالم أجمع".



وأعرب الغرير عن سعادته بالتعاون مع" إسعاف دبي" وتقديره للدور الكبير التي تقوم به المؤسسة والجهود الحثيثة التي تبذلها طواقمها الطبية المتخصصة على مدار الساعة، وبما تتمتع به المؤسسة من سمعة عالمية ومكانة مرموقة في مجال الإنقاذ والمحافظة على صحة وسلامة الناس، وتوفير كل سبل الوقاية لهم، وهو ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة ضمن القطاعين الحكومي والخاص وتكاتف جميع فئات المجتمع.

من جانبه، أعرب خليفة الدراي، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن بالغ شكره لـشركة "كفو" على مبادرتها التي وصفها أنها تبرز مدى تعاون كافة عناصر المجتمع سواء من أفراد أو مؤسسات في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وإصرار أبناء الإمارات على التكاتف لتجاوزها بسلام، مع تجاوبهم الكبير مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة، والتزامهم بالتعليمات الصادرة بشأن تدابير الحماية من الفيروس.

ولفت الدراي إلى أن اتفاق "كفو" و"مؤسسة دبي لخدامات الإسعاف" يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تحقيق كل ما من شأنه وقاية المجتمع وتوفير أعلى معايير السلامة لأفراده، مؤكداً قدرة الإسعاف الوطني وجاهزيته للتعامل مع كافة المواقف والظروف بكفاءة كوادره المدربة وجهود وتعاون أفراد المجتمع.

وبدأت شركة "كفو" في تقديم خدماتها في أكتوبر من العام 2018 ولديها اليوم 180 سيارة تغطي دبي وعجمان والشارقة وأم القيوين، بطواقم عمل مدربة على التعامل مع المواد الخطرة والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وغيرها، ولا تتطلب خدمة " كفو" وجود المستخدم بجانب السيارة ولا الدفع نقداً لأن عمليتي الطلب والدفع تتمان عبر تطبيق "كفو".