بلدية أبوظبي تطبق تقنية الأتمتة الروبوتية على خدماتها الداخلية

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي تقنية الأتمتة الروبوتية RPA على خدماتها الداخلية لتكون من أوائل الجهات التي تطبق هذه التقنية والتي ستساهم في توفير مئات ساعات العمل الروتينية مما يتيح الفرصة لموظفيها للابتكار والابداع.

وأوضحت البلدية أن تطبيق هذه التقنية يأتي في إطار تعزيز خدماتها بالذكاء الاصطناعي لتكون من أوائل الجهات التي تطبقها.

وتساعد تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي الجهات والشركات على خفض تكاليف الخدمات المشتركة، وتسمح أيضاً لفرق الموارد البشرية والإدارة المالية بالتركيز على المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة مثل الشراكة التجارية.

وتعطي التقنية المزيد من الوقت للإبداع والابتكار؛ فكلما زادت أتمتة العمليات، تَوفّر لموظفين لية المزيد من الوقت والجهد الذي يمكن تخصيصه لتشكيل مستقبل الأعمال.

يعد أتمتة العمليات الروبوتية شكلاً من أشكال تقنية أتمتة العمليات التجارية القائمة على روبوتات البرمجيات المجازية أو عمال الذكاء الاصطناعي في أدوات التشغيل الآلي التقليدية لسير العمل، حيث ينتج مطور برامج قائمة بالإجراءات لأتمتة مهمة وواجهة للنظام الخلفي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الداخلية أو لغة برمجة نصية مخصصة.