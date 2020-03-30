محمد بن زايد يوجه بإنشاء مراكز "مسح من المركبة" في عجمان وأم القيوين

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح "من المركبة" لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في كل من عجمان وأم القيوين، إلى جانب المراكز التي وجه سموه أمس بإقامتها على مستوى الدولة خلال 10 أيام.

وسيتم إقامة مراكز مماثلة لمواصفات المركز الذي افتتح في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في جميع الإمارات، وفي مدينة العين والظفرة، لتقديم خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين على مستوى الدولة.

وسيتم الإعلان عن أرقام التواصل وآليات حجز المواعيد قبل افتتاح المراكز.

ويأتي إطلاق المراكز في إطار حرص القيادة الحكيمة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.