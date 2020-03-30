الإمارات تعلن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 611 حالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات في الدولة 611 حالة.

وقالت الدكتوره فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات في الاحاطة الإعلامية اليوم الاثنين : تعود الحالات الجديدة التي تم تسجيلها لجنسيات مختلفة، وكلها مستقرة، ماعدا حالتين في الرعاية المكثفة.

وأوضحت أن حالة الوفاة الثانية تعود لآسيوي عمره 42 عام، وكان يعاني من مشاكل صحية متعلقة بأمراض في القلب.

أما حالة الوفاة الأولى فكانت لمصاب من الجنسية العربية، عمره 48 عام، وكان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري.

وأعلنت عن وفاة حالتين بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 5 حالات.

كما أعلنت عن شفاء 3 حالات جديدة، وتعافيها التام من المرض، وهي حالات تعود لشخص من الفلبين، وشخصين من الهند، وبذلك يكون إجمالي حالات الشفاء في الدولة 61 حالة.

وقالت : هناك زيادة في عدد حالات الإصابة في الدولة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، وهي زيادة متوقعة وشائعة في مختلف دول العالم، وتعود لاختلاط وانتقال المرض من شخص لآخر داخل الدولة، وهو ما يسمى بالانتقال المحلي للمرض.