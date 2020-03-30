مباشر.. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات لإستعراض آخر المستجدات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقد حكومة الإمارات إحاطة إعلامية اليوم الإثنين 30 مارس تمام الساعة الخامسة مساءً، تتحدث فيها د. فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، ود. آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن وزارة التربية والتعليم لاستعراض آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات في الدولة 611 حالة.

بث مباشر لإحاطة #حكومة_الإمارات، للوقوف على آخر المستجدات وأهم الإجراءات بخصوص #فيروس_كوروناhttps://t.co/Kud20enyXH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 30, 2020