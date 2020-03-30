الموارد الطبيعية تُنظّم أول برنامج تدريبي لكوادرها ( عن بُعد )

المصدر: البيان الإلكتروني

تنظم مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لموظفيها برنامج ( عشانك ، نبتكر عن بُعد ) تطرحه وحدة التميّز و الابتكار في المؤسسة، و يعتبر أول برنامج تدريبي تطويري عن بُعد، و يأتي تنظيمه انطلاقاً من حرص المؤسسة على تكييف التكنولوجيا المتطورة في عملية التعلم والتطوير وبناء القدرات القيادية للموظفين، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي و البرامج المعتمدة للتواصل عن بُعد في المؤسسة، مما يساهم في تغيير طريقة تدريب الموظفين على مهارات جديدة تساعدهم على المساهمة بشكل فعّال في تقديم خدمات متميزة، مبتكرة و مستدامة في جميع المجالات الوظيفية، و خلق أفضل الحلول لمواجهة تحديات الظروف الراهنة و مواكبة المتطلبات التنموية للدولة فيما يتعلق بالابتكار والريادة.

و يركّز البرنامج التدريبي(عشانك) على أساليب التدريب المبتكرة للتواصل عن بُعد، و يتضمن عقد ورش العمل التفاعلية، وجلسات العصف الذهني و الاجتماعات والحوارات، كما يتيح لهم المشاركة في الفعاليات و المبادرات المختلفة وذلك بالتعاون مع أفضل الجامعات و المؤسسات التعليمية و الجهات المعنية في الدولة و التي تقدم ورش عمل افتراضية، تتيح للموظف الحصول على شهادات معتمدة.

و أوضح المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية أن المؤسسة تتبنى مبدأ الابتكار ركيزةً أساسية و منهج عمل مؤسسي مستدام ، و تتعامل بمهنية و حرفية عالية مع الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم اليوم عبر اتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة.

مؤكداً حرص المؤسسة في الحفاظ على استمرارية الأعمال بشكل منتظم خاصة في ضوء تطبيق نظام العمل عن بُعد، عبر مواصلة دفع عجلة النمو والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة في خدمة الأعمال و تأهيل و تمكين الكوادر البشرية من استكشاف الفرص الجديدة في تطبيقات الواقع الافتراضي ليأخذوا مكانهم المميز كموارد بشرية وطنية تدعم العملية التنموية المستدامة بالدولة مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن هذا البرنامج التطويري بمثابة تحدّي لتقديم الأفضل، حيث سيكون بامكانية جميع موظفي الموارد الطبيعية المشاركة في هذا التحدّي عبر منصّات التواصل عن بُعد.