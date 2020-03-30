بلدية دبا الفجيرة تغلق منشأة بسبب تلاعبها بالأسعار

المصدر: الفجيرة - البيان

أغلقت بلدية دبا الفجيرة منشأة في مدينة دبا وذلك لتلاعبها ورفعها الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث تم إغلاقها لعدم إلتزامهم بالشروط، و بسبب كثرة الشكاوي التي وردت بشأنها، وشددت البلدية على أن الإجراءات التي تتخذها حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق تأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007، وتناشد البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها و عن أية ارتفاعات في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.