اقتصادية الشارقة تغلق 8 صيدليات وتخالف 4 لرفعها أسعار الكمامات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة متمثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية عددا من الصيدليات في الإمارة إلى جانب مخالفة أخرى وتنبيهها بعد ورود شكاوى من قبل المستهلكين برفع أسعار السلع وخاصة تلك المتعلقة بالكمامات المعقمات وأغطية اليد (القفازات)، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرادعة وفقاً للقوانين المعمول بها.



وتمكنت اقتصادية الشارقة خلال حملاتها التفتيشية المكثفة على أسواق الإمارة من ضبط العديد الصيدليات والتي وصل عددها قرابة 28 صيدلية، حيث نتج عن ذلك إغلاق 8 منها ومخالفة 4 صيدليات وتنبيه 9 أخرى. ويأتي ذلك من منطلق حرص الدائرة على صد عمليات الاستغلال، وسعياً منها لضبط الأسواق ومنع الممارسات الخاطئة في الإمارة تزامناً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).



تدابير

كما أكدت الدائرة أنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة استغلال بعض بعض التجار ومراكز البيع التجارية للظروف الراهنة، مشيرة إلى أن فرق الضباط التجاريين على أتم الاستعداد لرصد هذه الحالات والتجاوزات، وتعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع لوضع حد للمخالفين والمتجاوزين.



وتعكس الحملات التي تجريها إدارة الرقابة والحماية التجارية حرص الدائرة على تحقيق التوازن المثالي في المحافظة على حقوق المستهلك وعدم التلاعب في الأسعار، حيث قامت الدائرة بتنفيذ حملات تفتيشية في مختلف مناطق الشارقة، شملت مختلف الأنشطة التجارية، نتج عنها العديد من المخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتعهد المقدّم للدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها، ورفع ألأسعاروغيرها.



وتهيب دائرة التنمية الاقتصادية الجمهور بضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أوالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها Sharjaheconomic أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.