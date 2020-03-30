المصرف المركزي يحذر العملاء من أنشطة احتيالية تحمل اسمه

المصدر: وام

حذر مصرف الإمارات المركزي العملاء من عمليات احتيال تحمل اسمه قد يتعرضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة .

وأكد المصرف المركزي في بيان أصدره اليوم-أنه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب المصرفي، محذرا العملاء وحاثهم على التنبه من المكالمات الهاتفية والرسائل التي قد تصلهم عبر تطبيق الواتساب تدعي أنها من المصرف المركزي، وهي ذات طبيعة احتيالية.

ويشدد المصرف على العملاء عدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية.

وأكد ضرورة إدراك العملاء أن المصرف المركزي لا يتواصل معهم عبر مكالمات هاتفية ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقاً للاتصال بالأفراد أو الشركات.

وطالب المصرف المركزي العملاء بوجوب إبلاغ السُلطات المعنية بأي مكالمة يُشتبه بأنها احتيالية.. مؤكدا أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحدّ من هذه العمليات الاحتيالية.