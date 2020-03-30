تعقيبا على فيديو تم نشره.. شرطة الشارقة تحذر من تصرفات تعرقل جهود برامج الوقاية

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة الشارقة من أنها لن تتهاون مع أي تصرفات تسيء أو تسعى لعرقلة الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية المجتمع أو الانتقاص من قيمة الأعمال التي يقوم بها المكلفون بتنفيذ البرامج الوقائية في كافة المواقع سواء بالقول أو الفعل أو بأي شكل من الأشكال، أو أي شخص يقدم على إهانة أفراد المجتمع أو السخرية منهم بأي طريقة كانت.

جاء ذلك تعقيبا على محتوى فيديو تم نشره من قبل شخص يسخر من الجهود التي تقوم بها فرق برنامج التعقيم الوقائي بأحد أحياء مدينة الشارقة، كما سخر أيضا من سكان تلك المنطقة، وقد تم القبض على المذكور، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده..

وتنوه شرطة الشارقة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بنشر أي مواد أو عبارات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.