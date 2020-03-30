6 أفكار لقضاء وقت ممتع مع العائلة في المنزل

حدد الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع بجامعة الشارقة 6 أفكار لقضاء وقت مفيد وممتع مع أفراد العائلة الواحدة في المنزل.

أولاً: تعزيز التواصل الأسري وتعميق المحبة والألفة بين أفراد الأسرة، حيث إن ظروف العمل أبعدت الغالبية عن محيط أسرهم وعن التواصل المستمر بين بعضهم البعض، وهذه فرصة لجمع الشمل وتبادل الأحاديث الشيقة عن الأسرة والأبناء وأمور المنزل، لتسهم في توطيد العلاقات وتطوير معارف الأبناء ومهاراتهم.

ثانياً: قضاء وقت الفراغ في البيت بقراءة الكتب المفيدة مع العائلة أو مشاهدة برامج ثقافية أو توعwوية أو قصص تاريخية وغيرها من القراءات والمشاهدات التي يستطيع أفراد الأسرة الاستمتاع بها معاً في جو عائلي.

ثالثاً: مناقشة ميزانية الأسرة، ووضع خطط بالاعتدال في الصرف، والابتعاد عن سلوكيات الإسراف والتبذير، وشراء المواد الأساسية والضرورية فقط، وهي فرصة لتعزيز ثقافة الادخار والتوفير لدى العائلة والأبناء.

رابعاً: فرصة للصلاة جماعة في المنزل مع أفراد الأسرة الواحدة، وذلك بعد تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة لإجراءات احترازية، كما أنها فرصة لتشجيع الأبناء للقيام لصلاة الفجر وأداء فروضهم بانتظام دون تأخر، والمحافظة على الوضوء وآداب الذكر والجلوس بعد الصلاة، وقراءة القرآن، التي ستخلق في البيت روحاً من الإيمان والطمأنينة والراحة.

خامساً: فرصة للمساهمة في تغذية الجانب العاطفي لدى الأبناء، حيث إن الشحن العاطفي لهم مهم جداً يستشعرونه وهم يجدون أنفسهم بين أحضان دافئة في جو أسري بوجود الأب والأم في بيئة مشبعة بالحب والعطف والأمان.

سادساً: تعزيز السلوكيات الإيجابية والتعاون بين جميع أفراد العائلة، بتوزيع الأدوار والمهام المنزلية المناطة بكل فرد من أفراد الأسرة، باستغلال طاقتهم في خدمة الأسرة ومصالحها.