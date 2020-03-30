رجل أعمال هندي مقيم في دبي يقدّم عقاراً كاملاً للحجر الصحي

المصدر: دبي ـ البيان

مع تكثيف الجهود المتواصلة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من فرص انتشاره، يسارع مجتمع دبي بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين لتقديم دعمهم للجهات المعنية وبشتى الطرق الممكنة. وفي هذا الإطار أعلن رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي «أجاي صوبراج أو فينجا»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجوهرات فنجا دعمه الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لمحاصرة الفيروس وتقليص فرص انتشاره إلى أدنى المستويات.

وفي رسالة وجهها إلى هيئة الصحة بدبي عبر فيها عن رغبته في رد الجميل لدبي مدينة العطاء، أكد أو فينجا المقيم في إمارة دبي منذ 25 عاماً تبرعه بمبنى مفروش بالكامل في منطقة أبراج بحيرات الجميرا لاستخدامات الحجر الصحي للمصابين بالفيروس حال دعت الحاجة إلى ذلك. وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى بنحو 77 ألف قدم مربع، ويمكن أن يستوعب نحو 400 شخص.

وقال أو فينجا: «في مثل هذه الأوقات الصعبة، من الضروري أن تتضافر جهود المجتمع لتقديم الدعم للبلد الذي يُعد الوطن الثاني مع تواصل الجهود المبذولة للتغلب على هذا الفيروس. وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك في تلك الجهود بتقديم هذا الإسهام الرمزي، وأن أدعم المدينة التي منحتني الكثير من فرص النجاح على مدى السنوات الـ25 الماضية».

وأوضح رجل الأعمال الهندي أن المبنى خضع لأعمال الصيانة اللازمة، بما في ذلك التنظيف العميق وعمليات التطهير والتعقيم، وصيانة مكيفات الهواء لضمان راحة من قد تستدعي الحاجة استضافتهم في الحجر الصحي، في حين روعي في المبنى أن يكون متوافقاً مع جميع معايير الصحة والسلامة.