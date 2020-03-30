100 % العمل عن بعد في «الوطنية للمؤهلات»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

استجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لتطبيق العمل عن بعد، نجحت الهيئة الوطنية للمؤهلات الخميس الماضي«26/ 3/ 2020» في تطبيق المنظومة الذكية «العمل عن بعد» بنسبة 100% لتشمل جميع الموظفين، الذين أدوا كل واجباتهم الوظيفية من منازلهم وبجدارة، في تجربة شاملة حققت نجاحاً كبيراً، حيث أثبتت مدى تمتع الهيئة بكل الإمكانات البشرية والتقنية، التي مكنت موظفيها من العمل في كل الأوقات ومن أي مكان، بما يضمن استمرارية الأعمال وجودتها.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن الهيئة وضعت خطة تطوير واستمراريه الأعمال، بتدريب موظفي كل إدارة وقسم مع مديرهم المباشر، للوقوف على خطة العمل عن بعد وآليات تطبيقها بدقة، مع ضرورة الالتزام بدليل العمل عن بعد الصادر من الهيئة الاتحادية للمواد البشرية الحكومية، وأوضح مبارك الشامسي أن نجاح موظفي «الوطنية للمؤهلات» في تطبيق منظومة العمل يعكس وبوضوح مدى تمتع الموظفين بالروح الوطنية العالية، التي تبثها القيادة الرشيدة في نفوس الجميع بشكل دائم، وهو الأمر الذي يجعل أبناء المجتمع جميعاً يعملون مطمئنين بكل جدارة وكفاءة، وبما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن.