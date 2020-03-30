بث مباشر لجلسات وملتقيات نادي الموارد البشرية

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تجربة بث جلسات وملتقيات نادي الموارد البشرية باستخدام تقنية البث المباشر عبر الإنترنت Webinar، لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل منتسبي النادي والمختصين والمهتمين بالموارد البشرية خلال الفترة الماضية، حيث بدأ تطويرها تدريجياً، وسيتم نشر محتوياتها عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بنادي الموارد البشرية.

استمرارية الأعمال

وفي هذا الصدد أوضحت سلوى عبدالله مدير إدارة المشروعات والبرامج، أن الهيئة تبنت تقنية البث المباشر لجلسات النادي عبر الإنترنت، انطلاقاً من حرصها على الوصول إلى أكبر شريحة من المهتمين والمختصين بالموارد البشرية من جميع مناطق الدولة .

وذكرت أنه تم عقد سلسلة جلسات للنادي باستخدام التقنية الحديثة، منذ أواخر العام الماضي، تميزت بأنها تفاعلية يتم خلالها إثراء الحوار وتبادل الآراء وطرح الأسئلة بين المتحدث الرئيسي والمتابعين، حيث سيكون هناك جلسة جديدة يوم الخميس المقبل 26 مارس، بعنوان «مكان العمل في المستقبل.. تحول الموارد البشرية في العصر الرقمي»، حيث ستناقش الجلسة التحولات الرقمية التي تشهدها الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، كما تضع تصوراً لمكان العمل في المستقبل، ويقدمها يامن زين المدير التنفيذي المساعد للمعرفة والمنتجات التعليمية في جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM.

60 ملتقى

وأكدت سلوى عبدالله، أن هذا التوجه الجديد في عقد ملتقيات وجلسات نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في العام 2010، ويعد إحدى مبادراتها الاستراتيجية، سيمنح الفرصة لمزيد من المختصين والمهتمين بالموارد البشرية من كافة قطاعات العمل داخل الدولة وخارجها، لمتابعة الجلسات من أي مكان في العالم، باستخدام أجهزة الحاسب الآلي أو عبر الأجهزة المحمولة، والتفاعل مع ضيوف النادي من الخبراء والمختصين، وطرح الأسئلة عليهم، والحصول على إجابات عليها.