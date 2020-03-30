«إسلامية دبي» تحذّر من جمع التبرعات دون ترخيص

المصدر: دبي - البيان

حذرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من جمع التبرعات دون ترخيص والالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال وفق الضوابط التي يحددها القانون بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها.

وتحرص الدائرة على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري في إمارة دبي بما يتماشى ومستهدفات البند التاسع من وثيقة الخمسين.

وأكد أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة أن الأزمة العالمية المتعلقة بالفيروس المستجد كوفيد-19 ساهم في تسارع المجتمع لمد يد العون بأشكاله كافة مجسداً مبدأ التضامن الإنساني في المجتمع الإماراتي الذي يعكس أصالة النهج الإنساني في الدولة، موضحاً أن وقود أي عمل خيري مؤسسي يحتاج إلى مال أو غيره من الوسائل التي تساهم في تنمية المجتمع أمر يتطلب جهدا منظما وهو ما تقوم به الدائرة في إطار ممارستها مهامها وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف المهيري أنه تم اكتشاف عدة حملات غير مرخصة لجمع التبرعات في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة توفر كافة التسهيلات اللازمة للراغبين في تنظيم حملات التبرعات والأنشطة الخيرية.