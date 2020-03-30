الرحلات الاستباقية تحافظ على أسعار الأسماك برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أكد خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة أن الرحلات الاستباقية التي قام به العاملون بمهنة صيد الأسماك خلال الفترة الصباحية ساهمت بتوفير كميات كبيرة من الأسماك أمام الزبائن في أسواق الإمارة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح التي شهدتها الواجهة البحرية خلال فترة الظهيرة أدت لتعليق خروج بعض الرحلات تنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة.

وقد شهدت الإمارة، أمس، هطول أمطار خفيفة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة، وساهمت تقلبات الطقس في ارتفاع الأمواج البحرية، التي لم تؤثر على خروج رحلات الصيد خلال الفترة الصباحية قبل بداية التقلبات، فيما سجلت قمة جبل جيس درجات حرارة 11.2 كأقل درجة حرارة بحسب المركز الوطني للأرصاد.

توفير

وأشار المهيري إلى أن كميات الأسماك التي تم توريدها للأسواق ساهمت في الحفاظ على عدم ارتفاع أسعار البيع، مشيراً إلى أن هذه الفترة من العام تشهد تقلبات كثيرة في الأسعار نتيجة لعدة عوامل منها الالتزام بفترة حظر صيد الشعري والصافي، إلى جانب تقلبات الطقس وحركة الرياح وارتفاع الأمواج التي تمثل أبرز عوامل منع خروج رحلات الصيد.

من جانبها، سمحت دائرة بلدية رأس الخيمة بدخول الزبائن إلى أسواق بيع الأسماك بالإمارة وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها تنفيذاً للائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء، والتي تلزم المستهلك ارتداء الكمامات الطبية، والتأكيد على مراعاة مسافة التباعد بينهم وبين الأشخاص الآخرين.