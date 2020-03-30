نجاح كبير في تفعيل حكومة دبي للعمل عن بُعد

المصدر: دبي ـ البيان

وظّفت حكومة دبي المنظومة الرقمية من بنية تحتية وتطبيقات وخدمات، لتستمر الجهات الحكومية بخدمة الناس بشكل معتاد، خلال فترة العمل عن بُعد، التي أعلنتها الحكومة حفاظاً على صحة وحياة الناس.

وكشفت دبي الذكية أن الظروف، التي يمر بها العالم وجهود الحفاظ على سلامة المجتمع وضعت البنية التحتية الذكية والخدمات القائمة عليها في اختبار حي لفاعلية وجدوى كل ما تضمنته العقود الماضية من استراتيجيات واستثمار في التقنية والإنسان، وقد نجحت دبي عبر مئات الخدمات الحيوية المتاحة عن بُعد.

وأعلنت دبي الذكية أن فتح ومشاركة البيانات الحكومية، بالإضافة إلى الحلول الذكية المنتشرة في أنحاء الإمارة تتيح للجهات الحكومية رصد طبيعة الأنشطة، والاحتياجات في المدينة والتغيّر الحاصل في احتياجات الناس بصورة لحظية، وهو ما يتيح للحكومة الاستجابة السريعة والعمل بصورة أقرب للطبيعية، رغم مجموعة الإجراءات الوقائية، التي تم تطبيقها من الجهات المختصة، لضمان بقاء الناس في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وعلى مستوى الخدمات الحكومية الحيوية اليومية، التي يحتاج إليها سكان دبي قامت دبي الذكية، بالتعاون مع شركائها الحكوميين في أكثر من 33 جهة بتوفير 116 خدمة.

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