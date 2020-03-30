ريادة إماراتية في رقمنة المحتوى المعرفي تتيح ملايين الكتب الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ـــ وام

عبر بنيتها الرقمية المتطورة، حققت الإمارات نجاحاً استثنائياً في رقمنة المحتوى المعرفي والثقافي عبر المكتبات الرقمية الوطنية ما أسهم في تقديم الخدمات الثقافية وتوفير أكبر قدر من المحتوى المعرفي الإلكتروني وجعل الكتاب في متناول الجميع على مدار الساعة من مصادر موثوقة.

واستشرفت دولة الإمارات مستقبل المعرفة مبكراً من خلال المضي قدماً نحو العالم الرقمي لتوفير محتوى متميز ومتنوع يغطي مختلف مجالات الثقافة بما يسهم في نقل وتبادل المعرفة على مستوى العالم.

ويظهر أثر هذه الجهود في إتاحة هذا المحتوى للجميع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم.