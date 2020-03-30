تعلّم عن بعد في «معهد الدراسات القضائية»

المصدر: أبوظبي ـ وام

اعتمد معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، منهجاً متقدماً في مجال التعليم عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة والمتقدمة في هذا المجال وذلك لنقل العلوم والمعارف من مصادرها الأصلية باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة إلى كافة أطراف المجتمع القانوني.

وحرص المعهد القضائي على السير قدماً في هذا المجال، وذلك لتنفيذ عدد من المحاضرات الحية بكفاءة وجودة عالية من المعلم إلى المتعلم وقامت بتنفيذ دورات المحامين المتدربين للتعلم عن بعد والذي أتى ثماره وحقق منذ بدء تطبيقه نجاحاً عالياً، في إدارة تدريب المحامين وذلك تمهيداً لتطبيقه على كافة البرامج التعليمية والعملية التي تعقد من قبل الوزارة .

وتم تنفيذ دورات المحامين المتدربين، من قبل مجموعة من القضاة والمستشارين - أعضاء السلطة القضائية - وأساتذة الجامعات.