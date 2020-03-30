«صحية الوطني» تناقش مشروع قانون الصحة

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عن بعد من خلال تقنية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال محمد اليماحي رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت اجتماعاتها عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الاجتماعات عن بعد للجان المجلس الوطني الاتحادي، سواء كانت بحضور ممثلي الحكومة أو بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة، قد أثبتت نجاحها وفعاليتها في ظل البنية التحتية والمعلوماتية الصلبة التي تمتلكها الدولة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.