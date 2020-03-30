كوادر وطنية ببلدية أبوظبي ينالون شهادة مقيّم معتمد

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

حصل عدد من الكوادر الوطنية موظفي قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي على شهادة مقيم مشارك من قبل الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين المعتمدين بعد تخطيهم لاختبار الاعتماد للمستوى الأول والذي احتوى على 75 ساعة تدريبية تضمنت المناهج 101-103 والتي تتضمن معايير التقييم الدولية وميثاق ممارسة المهنة، والمبادئ والإجراءات الأساسية للتقييم العقاري، وخضع المنتسبون إلى برنامج تدريبي متكامل .

ويحتوي البرنامج على أربعة مستويات تعليمية، حيث يحصل من يجتاز المستوى الأول شهادة (مقيّم مشارك)، ثم المستوى الثاني (شهادة المقيّم المعتمد)، وتليها شهادة (مقيّم معتمد أول)، وبنهاية المستوى الرابع يحصل المتدرب على (شهادة مقيّم زميل).