100 % التدريـب عن بعد فـي شرطـة عجمان

المصدر: (عجمان ـ البيان)

طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ومعهد تدريب الشرطة وقسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات نظام التدريب الإلكتروني عن بعد لجميع الدورات التدريبية المحلية لمنتسبيها ، وبذلك يكون تم تفعيل التدريب عن بعد بنسبة 100% بعد أن سبق تطبيقه على نظام التدريب للدورات الوزارية ، وذلك ضمن التدابيـر الاحترازية والإجـراءات الوقائيـة التي تقـوم بهـا القيـادة العامـة لشرطـة عجمـان للحفـاظ على الصحـة والسلامـة المهنيـة للموظفين للحـد من انتشار فيـروس كورونـا المستجـد (كوفيـد ـ 19).

وقال العقيد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية إن نظام الدورات التدريبية المحلية عن بعد تم تطبيقه فعلياً وباشرت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات ومعهد تدريب الشرطة إجراءاتها لتدريب المنتسبين للدورات عبر نظام التدريب الإلكتروني عن بعد ، حيث تم تحويل جميع الدورات المحلية من التدريب الصفي إلى التدريب عن بعد من خلال ربط جميع الدورات التدريبية بنظام إلكتروني يقدمها سفراء القيادة بشرطة عجمان ، وبذلك يمكن للمنتسبين اجتياز 25 ساعة تدريبية للدورة المقررة لهم إلكترونياً عن بعد أينما كانوا دون الحاجة لحضور الدورة.