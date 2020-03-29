محمد بن زايد يوجه بإنشاء مراكز لفحص "كورونا" من المركبة على مستوى الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح " من المركبة " لفحص فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " على مستوى الدولة مماثلة لمواصفات المركز الذي افتتح أمس في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي .

وسيتم خلال 10 أيام إقامة المراكز في دبي والشارقة /يخدم كذلك عجمان وأم القيوين/، وفي رأس الخيمة والفجيرة وفي مدينة العين والظفرة، لتقديم خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين على مستوى الدولة .. وسيتم الإعلان عن أرقام التواصل وآليات حجز المواعيد قبل افتتاح المراكز .

ويأتي إطلاق المراكز في إطار حرص القيادة الحكيمة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية " صحة " قد أطلقت أمس بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي .. مركز المسح " من المركبة للأفراد " لفحص فيروس " كورونا المستجد " في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي فيما يعد المركز الأول في الدولة والخامس من نوعه على مستوى العالم والذي يقدم خدمة المسح أثناء تواجد المراجع في مركبته، خلال خمس دقائق من خلال 4 مسارات للسيارات للتسهيل على الأفراد وسرعة إنجاز الفحص.