"الخارجية" تغلق مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها مؤقتاً

المصدر: وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إغلاق مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها مؤقتاً اعتباراً من اليوم الأحد 29 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، مؤكدة استمرارية تقديم كافة خدماتها عبر القنوات الذكية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتوجهات الحكومية في ظل الوضع الراهن.

وأصدرت الوزارة تنويهاً للمتعاملين عبر كافة قنوات التواصل الاجتماعي أكدت من خلاله على آلية التقديم على خدمات التصديق من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mofaic.gov.ae، وبعد التقديم على الخدمة على موقع الوزارة يقوم المتعامل بالتواصل مع بريد الإمارات على الرقم 600599999 وذلك ليتم استلام المستند منه من موقعه.

ويشترط من المتعامل تسليم بريد الإمارات نسخة من إيصال الدفع وأصل المستند لإتمام إجراءات التصديق من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بناء عليه وبعد الانتهاء من عملية التصديق يتم إرسال إشعار للعميل بالبريد الإلكتروني أو برسالة نصية لإبلاغه عن انتهاء عملية التصديق ومن ثم التنسيق مع المتعامل لتحديد الموعد المناسب لتسليم المستند.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي باتخاذها كل التدابير اللازمة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الظروف الحالية وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية والتي تساهم بدورها بتسهيل الإجراءات على المتعاملين.