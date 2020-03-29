شرطة رأس الخيمة تشيد بتعاون الجمهور خلال برنامج التعقيم الوطني

المصدر: وام

اشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المتميزة والحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة والمعنية في إمارة رأس الخيمة، ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي يتبنى كافة آليات وإجراءات التعقيم في الدولة عامة، والإمارة خاصة.

وأثنى على تعاون جمهور رأس الخيمة من مواطنين ومقيمين وزوّار بتحقيق الالتزام والبقاء في المنازل خلال فترة التعقيم.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة إن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وفرت 102 دورية تتواجد في الميدان دعماً لخطط برنامج التعقيم الوطني في كافة طرق وأحياء رأس الخيمة، بما يضمن تعزيز مؤشر الشعور بالأمن والأمان ويسهل من مهام برنامج التعقيم الوطني، مؤكداً بأن شرطة رأس الخيمة لم تسجل إلى الآن ولا مخالفة بحق الجمهور نظراً للتعاون الذي يبديه أفراد المجتمع مع برنامج التعقيم الوطني والالتزام الملموس من الجميع.

ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة، الشكر والتقدير إلى فرق ولجان الجهات المختصة، لتأمينهم تنفيذ البرنامج.

أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة أنه تمت تغطية 100% من مناطق الإمارة خلال الثلاثة أيام الماضية من برنامج التعقيم الوطني وسيواصل البرنامج عمله أكثر خلال الأيام القادمة حتى الخامس من إبريل.