حواس: 8 مراكز جديدة لفحص كورونا في أبوظبي والعين والظفرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

كشف الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة» محمد حواس الصديد عن افتتاح 4 مراكز جديدة لفحص كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» في أبوظبي والعين وكذلك 4 مراكز أخرى في منطقة الظفرة في مدينة زايد وغياثي والسلع، مشيرا إلى أن مركز الفحص السريع في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي يعد خطوة ستتبعها خطوات أخرى كثيرة.

وأضاف أنه تماشيا مع الجهود الحكومية الحثيثة لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» وبالتعاون مع دائرة الصحة ـ أبوظبي، تم إنشاء المركز كفكرة مبتكرة يعمل طيلة أيام الأسبوع، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وتم تجهيزه بالتقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تتفاني في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق تقريباً، ويقدم المركز خدماته بمعدل 600 شخص يومياً.

وحول طرق الكشف ودخول متلقي الخدمة أحد المسارات الأربعة في المركز، قال حواس إنه بمجرد الدخول إلى منطقة المركز بمسافة كيلومتر تقريبا يقوم الراديو على موجة إف إم 9805 بتوجيه متلقي الخدمة وبث بعض المعلومات والتوجيهات المطلوبة لتهيئة طالب الخدمة للدخول إلى المسار المحدد له في مركز الفحص.

وأشار إلى أن هذه الخدمة لا تستدعي لطالب المسح أن يتلامس مع أي شخص من مقدمي الخدمة كما أنه لا يترجل من سيارته أثناء إجراء الفحص أو أخذ العينة منه، حيث يقوم في البداية بتطهير يديه بالكحول ومن ثم وضع الهوية في القارئ الالكتروني ويتم تسجيله ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية لأخذ المسحة من الأنف، ويترك المركز في غضون 5 دقائق أو أقل، لافتا إلى أنه في اليوم الثاني يستلم رسالة نصية على هاتفه بنتيجة الفحص، أو يمكن معرفتها عبر تطبيق شركة «صحة».

وأكد محمد حواس على ضرورة ذهاب المراجع إلى منزله بعد الانتهاء من إجراء الفحص في مركز المسح التابع لشركة "صحة" والبقاء في المنزل لحين وصول النتيجة له والتأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، معرباً عن تمنيات شركة «صحة» للجميع بالسلامة والعافية.

وأوضح أنه على الراغبين في إجراء الفحص القيام أولاً بإجراء التقييم المبدئي لحالتهم من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، والإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم، وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح المقام في مدينة زايد الرياضية لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد، إذ ستعطى الأولوية لمن لديهم أعراض مرضية وإلى كبار المواطنين والحوامل ولمن لديهم أمراض مزمنة، وكذلك اصحاب الهمم، مشيرا إلى أن الراغبين بإجراء الفحص عن الفيروس للاطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف فإن إجراء الكشف سيكون بكلفة مادية 370 درهما.

وأكد حواس أن شركة صحة لديها أكثر من مركز لفحص كورنا الجديد في مركز الاتحاد في أبو ظبي والنيادات في العين وغيرها على درجة كبيرة من الاستعداد لاستقبال أي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية أو من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية أن من ليس لديه أية أعراض تتعلق بفيروس كورونا فلا داعي لإجراء هذا الفحص، وعليه البقاء في المنزل.