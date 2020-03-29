تمديد إيقاف خدمات مترو وترام دبي حتى 5 أبريل خلال التعقيم الوطني

المصدر: دبي - البيان

تماشيًّا مع تمديد "برنامج التعقيم الوطني" الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، لإجراء التعقيم الكامل لكافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو حتى 5 ابريل 2020، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن ايقاف خدمة مترو دبي وترام دبي، خلال فترة تمديد التعقيم الوطني التي تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً أيام الأحد (29 مارس) الإثنين (30 مارس) الثلاثاء(31 مارس) الأربعاء (1 أبريل) الخميس (2 أبريل) الجمعة (3 أبريل) السبت (4 أبريل) والأحد (5 أبريل)، بينما ستكون خدمة جميع وسائل النقل الجماعي اعتيادية خلال أيام تمديد التعقيم الوطني من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء. كما أعلنت الهيئة عن إيقاف جميع خدمات وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات المفتوحة والمكيفة والفيري والتاكسي المائي حتى نهاية 30 أبريل 2020.

وتنوه الهيئة الجمهور بأن جميع الرحلات على وسائل النقل العام ستبدأ في الساعة 7 صباحًا، على أن تكون آخر الرحلات كما يلي: آخر رحلة لمترو دبي على الخط الأحمر في تمام الساعة 6:02 مساءً من محطة الراشدية إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، وفي نفس التوقيت الساعة 6:02 من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة الراشدية. وعلى الخط الأخضر ستتحرك آخر رحلة مترو من محطة الخور إلى محطة مترو الاتصالات في تمام الساعة 6:13 مساءً، ومن محطة مترو الاتصالات إلى محطة الخور في تمام الساعة 6:17 مساءً. وستكون آخر رحلات الحافلات عبر المدن إلى كل أبوظبي والفجيرة في تمام الساعة 4 مساءً، وإلى عجمان والشارقة في تمام الساعة 5 مساءً.

وسيتم خلال ساعات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، تقديم خدمة مركبات الأجرة للجمهور عبر تطبيقي كريم، وأوبر، وسيتم تشغيل أسطول من حافلات المواصلات العامة، تعمل على 13 خطاً هي: 8 و 10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، بمعدل رحلة كل 30 دقيقة، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومي وخاص.

ويشمل ذلك المستشفيات التالية: راشد، ولطيفه، ودبي، والبراحة، وزليخة، وأن أم سي، والإيراني، والامريكي، والسعودي الالماني بفرعية في مدينة دبي الطبية وفي البرشاء، والامارات التخصصي، والمدينة ميدكلينك، ومستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، ودبي للأسنان، ومستشفى الدكتور رضا، والمركز الامريكي للقلب، ومركز سافير للجراحة اليومية، ومركز بي اي الصحي للجراحة اليومية، ومركز الامارات المتكامل للطب والجراحة، وسيتم تقديم الخدمة خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، للعاملين في القطاعات الحيوية التي حددها قرارا وزارتي الصحة والداخلية، والحالات الطبية الطارئة.

ودعت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى التعاون مع مشرفي محطات وعربات المترو والترام وسائقي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، كما دعتهم لاستخدام أدوات الوقاية الشخصية اثناء استخدام المواصلات وكذلك أثناء التواجد في الأماكن العامة، والحرص على التباعد والإبقاء على مسافات آمنة من الأشخاص الآخرين وعدم الاقتراب منهم بصورة كبيرة وذلك وفق الإرشادات والتعليمات الخاصة بالوقاية.