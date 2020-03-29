بالفيديو.. تعرفوا إلى خطوات إجراء فحص كورونا من المركبة

المصدر: البيان الإلكتروني

لا تستغرق عملية إجراء الفحص للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في «مركز إجراء الفحص من المركبة»، أكثر من 5 دقائق، ويقدم المركز خدماته لنحو 600 شخص يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً وطوال أيام الأسبوع.

وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، قد أطلقت هذه الخدمة لأفراد المجتمع بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي في مدينة زايد الرياضية.

ويتم إجراء الفحوص اللازمة خلال خمس دقائق تقريباً، فيما تُعطى أولوية الفحص لمن لديهم أعراض مرضية وكبار المواطنين والحوامل، ومن لديهم أمراض مزمنة.

تعرفوا إلى خطوات إجراء فحص كورونا من المركبة خلال 5 دقائق والحصول على النتيجة عبر رسالة نصية أو من خلال تطبيق صحة.