محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تتلقى 3 مليون درهم من مشاريع الساحل الأخضر

المصدر: دبي - البيان

تلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تبرعاً بقيمة 3 مليون درهم إماراتي قدمها السيد عبد الغفار حسين، رئيس شركة مشاريع الساحل الأخضر، وذلك دعماً للمبادرة التي أطلقتها الجامعة والمتمثلة في "العيادة المتنقلة" الهادفة لتوفير طريقة مبتكرة لتقديم الرعاية الصحية للأفراد في مختلف مدن الدولة، وذلك ضمن مساعي الجامعة نحو دعم المجتمع وخدمة الإنسانية.

وتنطلق العيادة الطبية المتنقلة المجهزة بأحدث الأدوات الطبية حاملةً أطباء متطوعين بهدف توفير علاجات طبية وفق أحدث التقنيات لكبار السن في الدولة، وأصحاب الهمم، والعمال، وغيرهم من الشرائح التي قد لا تتمكن من الوصول بانتظام إلى مراكز الرعاية الصحية. وتركز العيادة المتنقلة على معالجة الأمراض التنفسية والهضمية والاضطرابات العضلية الهيكلية، فضلاً عن مشاكل اللثة والأسنان، والتهابات المسالك البولية ونقص الفيتامينات وداء السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الجلدية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والسيد محمد عبد الغفار حسين، المدير التنفيذي لشركة مشاريع الساحل الأخضر، سيسهم التبرع بقيمة 3 مليون درهم إماراتي في إطلاق أول عيادة متنقلة تساهم في فحص كوفيد-19 خلال 3 أشهر.

وبهذه المناسبة، توجّه الدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية، بالنيابة عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالشكر للسيد عبدالغفار حسين ومشاريع الساحل الأخضر على كرمهم ودعمهم لهذا المبادرة الهادفة إلى تقديم خدمات للمجتمع بطريقة أكثر شمولية. وقال: "تسعى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إلى النهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نظام صحّي أكاديمي مبتكر وشامل يتبنّى الابتكار منهجاً، ويتفاعل مع المتطلبات الوطنية ويواكب التطورات العالمية لخدمة الفرد والمجتمع.

وأضاف الزرعوني: "تهدف مبادرة العيادة المتنقلة إلى تقديم خدمات طبية متميزة للأفراد غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مؤسسات الرعاية الصحية من أجل الحصول على الخدمات الطبية. وقد ساهم التبرع السخي الذي قدمه السيد عبدالغفار حسين في ترجمة أهداف الجامعة على أرض الواقع المتمثلة الارتقاء بالخدمات الصحية وتقديم خلال نظام صحي أكاديمي شامل لأفراد المجتمع، لذا تتوجه أسرة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ببالغ الشكر له على هذه المبادرة الخيرة".

وتستعد العيادة المتنقلة لإقامة 30 جولة صحية سيستفيد منها ما يزيد عن 1500 شخصاً بنهاية عام 2020. ومع نهاية عام 2025، تسعى حملة العيادة المتنقلة إلى إقامة ما يزيد عن 300 جولة لتوفير رعاية صحية متميزة لما يزيد عن 100 ألف مستفيد في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

تعكس الجامعة قيمة العطاء وتطلعاتها لخدمة الإنسانية وإحداث تأثير إيجابي على صحة المجتمع من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية مثل "العيادة المتنقلة" التي تسهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية لأكبر شريحة ممكنة وبالتالي تعزز من مساعي الجامعة للوصول إلى مجتمعات أكثر صحة.