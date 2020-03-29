"موارد الشارقة" تعلق فعاليات ومعارض برنامج "وفر" حتى إشعار آخر

المصدر: الشارقة - البيان

علقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة كافة الفعاليات والمعارض الترويجية لبرنامج "وفر" للولاء وخصومات موظفي حكومة الشارقة حتى إشعار آخر ، وذلك نظراً للظروف الراهنة واستكمالا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدائرة للوقاية من فيروس " كورونا " المستجد.

وحرصاً على استمرارية العمل عن بعد وتعريف المستفيدين من بطاقة وفر بالمزايا والخصومات والعروض التي تقدمها الشركات المنضمة للبرنامج ؛ فقد تم توظيف البيئة الرقمية لتعميم الفائدة على موظفي الحكومة وتزويدهم بالعروض والجهات الجديدة المنضمة للبرنامج . حيث يتم ذلك عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالبرنامج ، وأبرزها مواقع التواصل الاجتماعي لبطاقة وفر عبر تويتر وانستجرام waffercard ،والموقع الإلكتروني www.hr.sharjah.ae/waffer ، وعبر البريد الإلكتروني الذي يصل لكافة موظفي حكومة الشارقة.

وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن تعليق الفعاليات والمعارض والزيارات التعريفية جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها دائرة الموارد البشرية بالشارقة للتعامل مع فايروس كورونا المستجد لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية لكافة أفراد المجتمع.

ومن جانبها أوضحت جواهر سيف العود مدير مكتب الفعاليات والأنشطة ومدير برنامج وفر أن قرار الإيقاف يأتي انسجاماً مع التوجيهات العامة لتفادي التجمعات والحشد والاحتكاك المباشر بالجمهور، بما يضمن السلامة العامة وتحقيق أفضل معايير الوقاية لجميع الأطراف.

وأضافت أن البرنامج قد أنهى سلسلة زيارات تعريفية قبل بدء الأزمة العالمية لفايروس كورونا ، نظمها في مقار الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية للتعريف بالمزايا والخصومات والتسهيلات التي يقدمها مصرف الشارقة الإسلامي لحاملي بطاقة وفر من موظفي حكومة الشارقة . حيث أقيمت الزيارات لعدد من الجهات الحكومية بالإمارة، أبرزها: مقر دائرة الموارد البشرية الرئيس باللية ، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ، ونادي سيدات الشارقة.

خصومات

وقد استعرض ممثلو المصرف خلال الزيارات التعريفية أبرز الخصومات والتسهيلات التي يقدمها المصرف وهي : مكافآت مادية حال تحويل الراتب إلى مصرف الشارقة الإسلامي ، وعروض تشمل الإعفاء من بعض الاشتراطات ومجانية بعض الخدمات ، ونسب تمويل شخصي مميزة ، مع مرونة في مواعيد استحقاق القسط الأول وتأجيل الأقساط .

وعروض بشأن تيسير الراتب المودع مقدماً ، والقرض الحسن ، وتمويل السيارات والعقارات بنسب تمويل وهوامش ربح مميزة ، ومكافآت وميزات على بطاقة سمايلز لأميال السفر .

كما نفذ البرنامج قبل بدء الأزمة العالمية معرضاً ترويجياً بمقر "أجرة الشارقة" . شارك فيه عدد من الشركات المنضمة للبرنامج لاستعراض خدماتها وخصوماتها وعروضها المقدمة لموظفي حكومة الشارقة. حيث شاركت في المعرض كل من: شركة دو ، والزاهية ، ومجوهرات كاليان ، ومركز داماس الطبي ، بالإضافة إلى مصرف الشارقة الإسلامي .