أكاديمية أبوظبي الحكومية تطلق «تحدي التعلّم الرقمي»

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية، الرائدة في المنطقة في مجال تطوير الكفاءات الحكومية، إطلاق «تحدي التعلّم الرقمي» ضمن مبادرة «الشهر الرقمي» لحكومة أبوظبي، حيث سيكون بإمكان جميع موظفي حكومة أبوظبي المشاركة في هذا التحدي عبر منصة التعلّم عن بُعد الخاصة بالأكاديمية.

وخلال هذا التحدي الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو ليساهم في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي التي أطلقتها أبوظبي، سيُطلب من موظفي حكومة أبوظبي إتمام مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات الأعمال وعلوم البيانات والتكنولوجيا صُممت لمساعدتهم على تحقيق التميز في أدائهم الوظيفي. وسيُكرّم المتعلمون والهيئات الحكومية الذين أتمّوا أكبر عدد من البرامج التدريبية بعد انتهاء التحدي في يونيو 2020.

وتهدف هذه المبادرة إلى مواصلة اكتساب موظفي حكومة أبوظبي للمهارات المطلوبة في عصر التحول الرقمي. وقد اُختيرت أكثر من 100 دورة تدريبية من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم من منصة أكاديمية أبوظبي الحكومية للتعلّم عن بُعد، حيث صُممت البرامج على هذه المنصة بما يتناسب مع احتياجات حكومة أبوظبي.

وتعليقاً على ذلك، قالت علياء عبدالله المزروعي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: «تدعم أكاديمية أبوظبي الحكومية مفهوم استمرارية التعلّم من خلال منصتها الرقمية، وسيمكّننا هذا التحدي من مواصلة دورنا الفاعل في مسيرة التعلّم الرقمي في أبوظبي، ومن هنا فإننا فخورون للغالية بالاستثمار الكبير الذي تقوم به حكومة أبوظبي لتعزيز قدرات كوادرها، حيث تؤدي برامج التعلم عن بُعد دوراً فاعلاً في تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالأدوات والمهارات اللازمة ليتميزوا في أماكن عملهم ويتكيفوا مع التغيرات المستمرة في مستقبل سوق العمل ويواكبوا آخر المستجدات، وكلنا أمل بأن نرى المزيد من الموظفين الحكوميين يغتنمون الفرصة لصقل مهاراتهم المعرفية والمشاركة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لإمارة أبوظبي».

وطُوِّرت البرامج التدريبية المتوفرة على منصة أكاديمية أبوظبي الحكومية للتعلّم عن بُعد بالشراكة مع منصة كورسيرا، أكبر منصة تعليم عن بُعد في العالم، حيث قام فريق التعلّم عن بُعد في الأكاديمية باختيار 100 دورة لهذا التحدي من بين 3 آلاف دورة متوفرة على المنصة. وسُيُتاح لموظفي حكومة أبوظبي الوصول غير المحدود إلى برامج من أكثر من 290 من أفضل المؤسسات الأكاديمية في العالم. وتضم المنصة عدة برامج وشهادات عالمية من مؤسسات تعليمية مرموقة مثل جامعة ييل، وجامعة ديوك، وإمبريال كوليدج، وجوجل، والمعهد الدولي للتطوير الإداري (آي إم دي).

وكانت حكومة أبوظبي قد أعلنت حديثاً عن مبادرة «الشهر الرقمي» والتي تهدف إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات في تحسين خدمة المجتمع المحلي وتعزيز استفادة المتعاملين من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة، إذ تقدم الجهات الحكومية حالياً أكثر من 1000 خدمة حكومية موزعة عبر القنوات الرقمية المختلفة يتم عبرها إنجاز 8 ملايين معاملة رقمياً خلال العام. وتشكل مسيرة التحول الرقمي قيمة مضافة على مختلف الصعد، حيث توفر حوالي 300 ألف يوم عمل على موظفي الحكومة، بالإضافة إلى أكثر من 16 مليون زيارة على المتعاملين في أبوظبي.