طحنون بن خليفة يشارك في تعقيم المرافق الحيوية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية «واجب» التطوعية، في تعقيم الشوارع والمرافق الحيوية بأبوظبي، ضمن برنامج التعقيم الوطني لمكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 12».

ورافقه في عملية التعقيم، مساء أمس السبت، عدد من المتطوعين في الجمعية وفريق فزعة التطوعي، بتنفيذ بلدية مدينة أبوظبي بالشراكة والتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير".

وأعرب طحنون بن خليفة عن اعتزازه بهذه المشاركة الوطنية، مؤكداً أن مساندة الجهود الرسمية دلالة على حيوية المجتمع ومؤشر على تقدّم الأمم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

كما أثنى على إقبال المتطوعين، لافتاً إلى أنه يعكس مدى الوعي في تعزيز التكامل المؤسسي، مشيداً بجهود الكوادر البشرية المشاركة في هذه المهمة، مؤكداً أن برنامج التعقيم الوطني ينمّ عن رؤية سديدة في الحفاظ على السلامة العامة، ودرء الوطن من أي مخاطر.

وجرت عملية التعقيم في أجواء صحية خالية من الناس الذين التزموا بيوتهم بإيجابية، وفق التعليمات الحكومية، عدا المصرّح لهم بالعمل، في حين تولّت دوريات الشرطة عملية التنظيم الميداني والمروري.